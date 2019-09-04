Дуелунд повертається в Динамо після відновлення у Данії

Інтерв’ю — 12:00 1901
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"Швойницького відгамселили бандити – ребра пробили легені". Він має автографи Ді Марії та Клюйверта і пише про Карпати
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Тайсон: Ми повинні платити за деякі рішення, навіть якщо їх ухвалювали не миУкраїна — 08:25 2375
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У топ-10 найкращих гравців ЧС-2019 U-20 – 4 українці. Чемпіонська збірна Петракова підхопила тренд ФранціїСвіт — 08:00 2120
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ПСЖ провів чудову трансферну кампанію, але через Неймара та Ікарді ризикує потонути в скандалахФранція — 3 вер 5304
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Коноплянка обійшовся Шахтарю у 1,5 мільйона євро, – BildУкраїна — 3 вер 7230