Дуелунд повертається в Динамо після відновлення у Данії

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд проходив реабілітацію в Данії і вже вилетів в Україну.

Міккел Дуелунд у своєму Instagram повідомив, що повертається в Україну після відновлення у Данії. Нагадаємо, гравець отримав серйозну травму ноги.

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Раніше футболіст повідомив, що йому знадобиться операція, але лікарі з Данії та Німеччини знайшли більш оптимальне лікування.

У сезоні 2019/20 Дуелунд не зіграв ще жодного поєдинку. Динамо після 6 турів набрало 8 очок, але ще має матч у запасі проти Маріуполя.

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