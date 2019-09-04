Динамо выпустило фильм и книгу в честь 70-летия Григория Суркиса

Киевское Динамо поздравило своего бывшего президента Григория Суркиса с юбилеем.

4 сентября Григорию Суркису исполнилось 70 лет. Киевское Динамо решило сделать подарок своему экс-президенту.

Григорий Суркис настоял, чтобы Динамо возглавило очередное "динамовское сердце", – ТаТоТаке

Киевляне в своем YouTube-канале выпустили документальный фильм под названием "Эпоха Суркиса", в которой вспомнили успехи киевлян в эпоху правления Суркиса-старшего, в частности, успехи в Лиге чемпионов. Также вышла книга с аналогичным названием. Он занимал эту должность с 1993 по 1998 годы.

После Динамо Григорий Суркис был президентом ФФУ, а также вице-президентом УЕФА. Он был одним из тех, кто привел в Украину Евро-2012 и финал Лиги чемпионов-2017/18.

Сейчас перешел в политику и прошел в парламент от одиозной партии "За Жизнь". В конце августа стал секретарем комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

"Штрафний Циганкова? Та не було там голу!": екс-зірка збірної України не вболіває за Динамо і хвалить Шахтар