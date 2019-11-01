Дуэлунд: Динамо не хватает некоторых вещей, которые я умею делать

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд рассказал о своем восстановлении после травмы и признался, что ждет возвращения на поле.

"Я чувствую, что сейчас наступает очень хорошее время, я счастлив. Когда ты проходишь через боль и разочарование в течение длительного времени, очень ждешь возможности вернуться. Все не может произойти быстро, есть над чем работать.

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Мне хотелось бы не обсуждать футбольные моменты, а создавать их. У нас замечательная команда, множество хороших игроков, но я должен сказать, что могу привнести много Динамо. Команде не хватает некоторых вещей, которые я умею делать. Я не говорю, что только я их умею делать. В последнее время у нас возникали сложности, поэтому я вовремя возвращаюсь.

Я не волновался, что Динамо может меня продать, больше злился, ведь очень хотел вернуться. Были трансферные окна, но кого бы Динамо не взял – я бы с этим справился. Так меня учили. Если появляется вызов, нужно справляться с ним", – цитирует Дуэлунда Bold.

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