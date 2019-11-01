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Дуелунд: Динамо не вистачає деяких речей, які я вмію робити

21:56 846 Читать на русском
Дуелунд: Динамо не вистачає деяких речей, які я вмію робити
Міккель Дуелунд / фото: Динамо

Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд розповів про своє відновлення після травми і зізнався, що чекає повернення на поле.

"Я відчуваю, що зараз настає дуже гарний час, я щасливий. Коли ти проходиш через біль і розчарування протягом тривалого часу, дуже чекаєш можливості повернутися. Все не може відбутися швидко, є над чим працювати.

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Мені хотілося б не обговорювати футбольні моменти, а створювати їх. У нас чудова команда, безліч хороших гравців, але я повинен сказати, що можу привнести багато Динамо. Команді не вистачає деяких речей, які я вмію робити. Я не кажу, що тільки я їх вмію робити. Останнім часом у нас виникали складнощі, тому я вчасно повертаюся.

Я не хвилювався, що Динамо може мене продати, більше злився, адже дуже хотів повернутися. Були трансферні вікна, але кого б Динамо не взяло – я б з цим впорався. Так мене вчили. Якщо з'являється виклик, потрібно його приймати", – цитує Дуелунда Bold.

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Динамо Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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