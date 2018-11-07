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Дуэлунд: Динамо – великий клуб, а мне всего лишь 21 год

14:39 56 Читати українською
Дуэлунд: Динамо – великий клуб, а мне всего лишь 21 год
Миккел Дуэлунд (посередине) / фото из соцсетей

Полузащитник киевского Динамо Миккел Дуэлунд объяснил, почему в последнее время имеет недостаточного игрового времени в составе "бело-синих".

"В последние недели как только я был готов играть, то сразу получал повреждение. Динамо – великий клуб, а мне всего лишь 21 год.

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Шаг за шагом стараюсь прогрессировать в более сильной команде, чем та, в которой я играл в Дании", – цитирует Дуэлунда Ekstra Bladet.

В нынешнем сезоне полузащитник всего 4 раза выходил на поле в футболке Динамо в УПЛ и сумел отличиться одним забитым мячом.

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Динамо Киев Динамо Киев Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд
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