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Дуэлунд объяснил, почему отказал Брюгге и решил перейти в Динамо

24 октября 17:06 280 Читати українською
Дуэлунд объяснил, почему отказал Брюгге и решил перейти в Динамо
Миккел Дуелунд / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд рассказал, что мог продолжить карьеру в чемпионате Бельгии, однако решил поехать в Украину.

"Брюгге – прекрасный клуб. Во время прошлого трансферного окна я был уверен, что перейду именно туда. Многие датских футболистов переходят в чемпионат Бельгии.

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Трансфер в Динамо? Все произошло очень быстро. В четверг мы оформили переход, а в воскресенье я уже дебютировал в составе киевлян. Конечно, присутствовала нервозность.

Динамо более великий клуб, чем Брюгге, по крайней мере я так считаю. Я решил перейти в Динамо потому что я человек, который любит новые вызовы в своей карьере", – цитирует Дуелунда tv3sport.dk.

Напомним, столичный клуб подписал датчанина в последний день летнего трансферного окна. СМИ сообщали, что президент Динамо Игорь Суркис заплатил за игрока 4 млн евро.

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