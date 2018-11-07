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Дуелунд: Динамо – великий клуб, а мені всього лише 21 рік

14:39 471 Читать на русском
Дуелунд: Динамо – великий клуб, а мені всього лише 21 рік
Міккел Дуелунд (посередині) / фото із соцмереж

Півзахисник київського Динамо Міккел Дуелунд пояснив, чому останнім часом має недостатнього ігрового часу у складі "біло-синіх".

"В останні тижні як тільки я був готовий грати, то відразу отримував пошкодження. Динамо – великий клуб, а мені всього лише 21 рік.

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Крок за кроком намагаюся прогресувати в сильнішій команді, ніж та, в якій я грав в Данії", – цитує Дуелунда Ekstra Bladet.

У нинішньому сезоні півзахисник всього 4 рази виходив на поле у футболці Динамо в УПЛ та зумів відзначитись одним забитим м'ячем.

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Теги
Динамо Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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