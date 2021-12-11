Хавбек Гремио Дуглас Коста, права на которого принадлежат Ювентусу, не сильно расстроился из-за вылета бразильского гранда из высшего дивизиона чемпионата Бразилии.

Коста решил устроить вечеринку после победы над Атлетико Минейро, которая не позволила спастись от вылета из элиты, сообщает журналист Леннон Хаас в своем твиттере.

Дуглас Коста отметился победным голом в сумасшедшем матче, однако не спас Гремио от позорного вылета из элиты

Источник отмечает, что вечеринка должна была состояться в особняке в Порту-Алегри, а сам Дуглас "очень много смеялся, будто ничего не случилось".

Добавим, что экс-звезда Шахтера отметился победным голом в ворота Атлетико Минейро (4:3) и попрощался с фанатами Гремио – в ближайшее время бразилец вернется в Ювентус.

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