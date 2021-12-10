В последнем туре чемпионата "бессмертные трехцветные" принимали немотивированный Атлетико Минейро, уже давно гарантировавший себе чемпионство.

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Поединок оказался чрезвычайно результативным. Еще в первом тайме команды настреляли 5 голов, а в дебюте второго экс-звезда Шахтера Дуглас Коста довел счет до 4:2 в пользу Гремио. Под занавес поединка форвард хозяев Борха с пенальти влепил над воротами, а Гиоран поставил точку – сумасшедшие 4:3.

Как оказалось, все попытки двукратного чемпиона Бразилии и трехкратного победителя Копа Либертадорес были напрасны. В параллельной встрече Жувентуде победил Коринтианс и не оставил шансов другим борцам за выживание. Элиту покидают Гремио, Баия, Спорт Ресифи и Шапекоэнсе.

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