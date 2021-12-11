Дуглас Коста влаштував вечірку після вильоту Греміо з еліти
Хавбек Греміо Дуглас Коста, права на якого належать Ювентусу, не сильно засмутився через виліт бразильського гранда з найвищого дивізіону чемпіонату Бразилії.
Коста вирішив влаштувати вечірку після перемоги над Атлетіко Мінейро, яка не дозволила врятуватись від вильоту з еліти, повідомляє журналіст Леннон Хаас у своєму твіттері.
Дуглас Коста відзначився переможним голом у божевільному матчі, проте не врятував Греміо від ганебного вильоту з еліти
Джерело зазначає, що вечірка мала відбутись у маєтку в Порту-Алегрі, а сам Дуглас "дуже багато сміявся, наче нічого не трапилось".
Додамо, що екс-зірка Шахтаря відзначився переможним голом у ворота Атлетіко Мінейро (4:3) та попрощався з фанатами Греміо – найближчим часом бразилець повернеться в Ювентус.
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