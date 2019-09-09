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Дуглас Коста прокомментировал слухи о переговорах с Манчестер Юнайтед

9 сентября 23:40 30 Читати українською
Дуглас Коста прокомментировал слухи о переговорах с Манчестер Юнайтед
Дуглас Коста / Getty Images

Вингер Ювентуса Дуглас Коста рассказал о своих планах на будущее. В прессе бразильца часто связывали с переходом в Манчестер Юнайтед.

"Хочу опровергнуть безосновательные публикации, появившиеся сегодня, в которых говорилось, что я вел переговоры с другими клубами в трансферное окно.

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На старте сезона я четко дал понять, что хочу остаться здесь, чтобы завоевать трофеи и проливать кровь за футболку Юве. Мой единственный агент – Жуниор Мендоза. Он единственный человек, который имеет право выступать от моего имени", – написал бразилец в Instagram.

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К слову, бывшая звезда Шахтера выходил в основе Ювентуса в обоих стартовых матчах Серии А 2019/20.

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Италия Трансферы Дуглас Коста Дуглас Коста Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус
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