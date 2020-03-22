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Дуглас Коста покинул Италию из-за вспышки коронавируса

00:00 23 Читати українською
Дуглас Коста покинул Италию из-за вспышки коронавируса
Дуглас Коста / Фото из открытых источников

Бывшая звезда донецкого Шахтера Дуглас Коста решил пересидеть вспышку коронавируса подальше от эпицентра событий и вернулся на родину.

Бразильский полузащитник туринского Ювентуса Дуглас Коста стал последним игроком "старой синьоры", которому удалось покинуть Италию из-за эпидемии коронавируса, сообщает издание Football Italia.

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Утверждается, что 29-летний футболист получил официальное разрешение от руководства клуба вернуться на родину в Бразилию до окончания 14-дневного карантина, срок которого рассчитан как минимум до 25 марта.

Ранее нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин решил не соблюдать карантин, когда ему разрешили вылететь в Аргентину. Италию покинули также полузащитники туринцев – босниец Миралем Пьянич, немец Сами Хедира и уругваец Родриго Бентанкур.

Напомним, 12 марта Ювентус в полном составе ушел на карантин после обнаружения COVID-19 у защитника команды Даниэле Ругани.

А накануне опасную болезнь обнаружили у форварда Ювентуса Пауло Дибалы и его невесты.

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Италия Ювентус Ювентус коронавирус Дуглас Коста Дуглас Коста
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