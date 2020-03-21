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Дибала и его невеста заражены коронавирусом

20:34 176 Читати українською
Дибала и его невеста заражены коронавирусом
Пауло Дибала / Твитер Пауло Дибалы

Нападающий Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала стал очередной жертвой COVID-19.

Аргентинский форвард туринского Ювентуса Пауло Дибала на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Девушка 26-летнего футболиста Ориана Сабатини также заболела.

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Правда, сам форвард несколько успокоил фанатов. "Мы чувствуем себя хорошо, хотя и сдали положительный тест", – отметил аргентинец.

Напомним, Италия занимает первое место в Европе по скорости распространения коронавируса. По состоянию на вечер 21 марта в стране инфицировано 53578 человек. По смертности итальянцы уже обогнали китайцев – на Апеннинах зафиксировано 4825 летальных исходов, 6072 человек полностью вылечились.

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коронавирус Главное Италия Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус
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