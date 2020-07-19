Дуглас Коста покинет Ювентус – туринцы пожертвуют экс-звездой Шахтера ради бомбардира из АПЛ

Ювентус готов выслушать предложения по бразильскому вингеру. Кроме Косты, туринцы планируют продать и Федерико Бернардески.

"Старая синьора" настроена усилиться нападающим Вулверхэмптона Раулем Хименесом, которого в своей команде хочет видеть Маурицио Сарри. Поскольку 29-летний мексиканец (17 голов в текущем сезоне АПЛ) обойдется минимум в 40 млн евро, Юве вынужден искать деньги путем продажи футболистов.

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Первыми кандидатами "на выход" стали Дуглас Коста и Федерико Бернардески. Интерес к бывшей звезде донецкого Шахтера проявляют Манчестер Сити и ПСЖ, информирует Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

В текущем сезоне Коста забил 3 гола и отдал 7 ассистов в 27-ми матчах чемпионата. Контракт бразильца действует еще 2 года.

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