Дуглас Коста покине Ювентус – туринці пожертвують екс-зіркою Шахтаря задля придбання бомбардира з АПЛ

Ювентус готовий вислухати пропозиції щодо бразильського вінгера. Окрім Кости, туринці планують продати і Федеріко Бернардескі.

"Стара синьйора" налаштована підсилитися нападником Вулверхемптона Раулем Хіменесом, якого у своїй команді хоче бачити Мауріціо Саррі. Позаяк 29-річний мексиканець (17 голів у поточному сезоні АПЛ) обійдеться щонайменше у 40 млн євро, Юве вимушений шукати кошти шляхом продажу футболістів.

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Першими кандидатами "на вихід" стали Дуглас Коста та Федеріко Бернардескі. Інтерес до колишньої зірки донецького Шахтаря проявляють Манчестер Сіті та ПСЖ, інформує Football Italia з посиланням на Tuttosport.

В поточному сезоні Коста забив 3 голи та віддав 7 асистів у 27-ми матчах чемпіонату. Контракт бразильця чинний ще 2 роки.

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