Дуглас Коста отказался возвращаться в Баварию

Бразильский хавбек Дуглас Коста продолжит защищать цвета Ювентуса.

Дуглас Коста заявил, что на данный момент не представляет себе возможность перехода в Баварию, сообщает Sky Sport.

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Ювентус также не заинтересован отпускать бразильца, который защищает цвета туринцев с 2017 года. Напомним, ранее Дуглас выступал за немецкий гранд в 2015-2017 годах, также у хавбека есть опыт выступлений за донецкий Шахтер (2010-2015 годы).

В текущем сезоне Серии А Коста провел 10 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

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