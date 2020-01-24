Дуглас Коста відмовився повертатись в Баварію

Бразильський хавбек Дуглас Коста продовжить захищати кольори Ювентуса.

Дуглас Коста заявив, що на даний момент не уявляє собі можливість переходу в Баварію, повідомляє Sky Sport.

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Ювентус також не зацікавлений відпускати бразильця, який захищає кольори туринців з 2017 року. Нагадаємо, раніше Дуглас виступав за німецький гранд у 2015-2017 роках, також у хавбека є досвід виступів за донецький Шахтар (2010-2015 роки).

В поточному сезоні Серії А Коста провів 10 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

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