toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ МИКОЛА МАТВІЄНКО ДИНАМО - ВАРДАР

Дуглас Коста відмовився повертатись в Баварію

13:19 338 Читать на русском
Дуглас Коста відмовився повертатись в Баварію
Дуглас Коста / Фото Football Paradise

Бразильський хавбек Дуглас Коста продовжить захищати кольори Ювентуса.

Дуглас Коста заявив, що на даний момент не уявляє собі можливість переходу в Баварію, повідомляє Sky Sport.

Баварія може підписати Дугласа Косту – лідери мюнхенців підтримали ідею повернення екс-"гірника"

Ювентус також не зацікавлений відпускати бразильця, який захищає кольори туринців з 2017 року. Нагадаємо, раніше Дуглас виступав за німецький гранд у 2015-2017 роках, також у хавбека є досвід виступів за донецький Шахтар (2010-2015 роки).

В поточному сезоні Серії А Коста провів 10 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Матвієнко в Арсенал: "каноніри" пропонують Шахтарю свої умови – трансфер може стати рекордним для України
09:16
6337
Теги
Трансфери Баварія Баварія Ювентус Ювентус Трансфери Баварії Трансфери Ювентуса Дуглас Коста Дуглас Коста Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
48
хв
Борусія Дортмунд
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук