Бавария может подписать Дугласа Косту – лидеры мюнхенцев поддержали идею возвращения экс-"горняка"

Бавария надеется найти усиление для флангов атаки во время зимнего трансферного окна.

Мюнхенцы обратили внимание на своего бывшего игрока – Дугласа Косту, утверждает Sport Bild.

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Основные вингеры "ротен" Серж Гнабри и Кингсли Коман страдают из-за постоянных проблем со здоровьем, поэтому чемпионы Германии надеются найти для них замену. Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик провел совещание с лидерами команды, которые поддержали кандидатуру вингера Ювентуса Дугласа Косты. Бразилец уже защищал цвета мюнхенцев в течение трех сезонов после перехода из Шахтера летом 2015 года.

К слову, в сезоне 2019/20 Коста отметился одним голом и тремя ассистами в 11 матчах за Ювентус.

У Баварии проблемы с составом – Гнабри расширил лазарет, Коман пропустит старт второго круга, Флик хочет трансферов