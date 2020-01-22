toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Бавария может подписать Дугласа Косту – лидеры мюнхенцев поддержали идею возвращения экс-"горняка"

13:47 180 Читати українською
Бавария может подписать Дугласа Косту – лидеры мюнхенцев поддержали идею возвращения экс-"горняка"
Дуглас Коста / AFP

Бавария надеется найти усиление для флангов атаки во время зимнего трансферного окна.

Мюнхенцы обратили внимание на своего бывшего игрока – Дугласа Косту, утверждает Sport Bild.

Бавария хочет вернуть Перишича Интеру

Основные вингеры "ротен" Серж Гнабри и Кингсли Коман страдают из-за постоянных проблем со здоровьем, поэтому чемпионы Германии надеются найти для них замену. Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик провел совещание с лидерами команды, которые поддержали кандидатуру вингера Ювентуса Дугласа Косты. Бразилец уже защищал цвета мюнхенцев в течение трех сезонов после перехода из Шахтера летом 2015 года.

К слову, в сезоне 2019/20 Коста отметился одним голом и тремя ассистами в 11 матчах за Ювентус.

У Баварии проблемы с составом – Гнабри расширил лазарет, Коман пропустит старт второго круга, Флик хочет трансферов

blog_ava
Тренер Нефтчи оценил силу Динамо после очного спарринга
08:27
651
Теги
Бавария Бавария Германия Италия Трансферы Трансферы Баварии Дуглас Коста Дуглас Коста Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
37
мин
Ювентус
21:45
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук