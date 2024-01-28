Флуминенсе на своем официальном сайте сообщил о подписании экс-звезды Шахтера, Ювентуса и Баварии – Дугласа Косты.

Шахтер официально подтвердил трансфер еще одного бразильца за сумасшедшие деньги

Хавбек присоединился на правах свободного агента, подписав контракт до июля 2025 года. Коста будет выступать под 90-м номером, а последним его клубом был Лос-Анджелес Гэлакси.

Напомним, что Дуглас Коста пять лет выступал за Шахтер, в составе которого выиграл ряд трофеев. В частности бразилец пять раз завоевывал титул чемпиона Украины. В общем Коста сыграл за дончан в 203 матчах, в которых забил 38 голов и отдал 40 ассистов. В Европе бразилец поиграл и на топ-уровне, в частности в составе Ювентуса (103 матча, 10 голов, 21 ассист) и Баварии (97 поединков, 15 голов и 30 результативных передач).

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