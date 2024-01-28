Флуміненсе на своєму офіційному сайті повідомив про підписання екс-зірки Шахтаря, Ювентуса та Баварії – Дугласа Кости.

Шахтар офіційно підтвердив трансфер ще одного бразильця за шалені гроші

Хавбек приєднався на правах вільного агента, підписавши контракт до липня 2025 року. Коста виступатиме під 90-м номером, а останнім його клубом був Лос-Анджелес Гелаксі.

Нагадаємо, що Дуглас Коста п'ять років виступав за Шахтар, у складі якого виграв низку трофеїв. Зокрема бразилець п'ять разів здобував титул чемпіона України. Загалом Коста відіграв за донеччан у 203 матчах, в яких забив 38 голів та віддав 40 асистів. В Європі бразилець пограв і на топ-рівні, зокрема у складі Ювентуса (103 матчі, 10 голів, 21 асист) та Баварії (97 поєдинків, 15 голів та 30 результативних передач).

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