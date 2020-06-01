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Дуглас Коста может стать частью громкого обмена между Ювентусом и Атлетико

09:31 105 Читати українською
Дуглас Коста может стать частью громкого обмена между Ювентусом и Атлетико
Дуглас Коста / AFP

Ювентус попытается использовать Дугласа Косту для подписания своих трансферных целей.

Чемпионы Италии готовы отпустить экс-звезду Шахтера в Атлетико, информирует Calciomercato.

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Диего Симеоне ищет скоростного игрока на фланг, поскольку Тома Лемар не оправдал надежд. Атлетико продаст француза и попытается найти замену. Одним из главных кандидатов является Дуглас Коста, который проводит очередной неоднозначный сезон. Впрочем, цена бразильца остается достаточно высокой, несмотря на травмы и почти 30-летний возраст, – 50 млн евро. Для экономии Атлетико может предложить кого-то из своих игроков на обмен. Есть два варианта, которые могли бы заинтересовать Ювентус, – это полузащитник Томас Партей или центрбек Стефан Савич.

Добавим, что Коста провел 18 матчей в текущем сезоне, отметившись 2 голами и 5 ассистами.

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Италия Трансферы Испания Трансферы Ювентуса Дуглас Коста Дуглас Коста Стефан Савич Стефан Савич Томас Партей Томас Партей Ювентус Ювентус Атлетико Атлетико
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