Дуглас Коста может стать частью громкого обмена между Ювентусом и Атлетико

Ювентус попытается использовать Дугласа Косту для подписания своих трансферных целей.

Чемпионы Италии готовы отпустить экс-звезду Шахтера в Атлетико, информирует Calciomercato.

Дуглас Коста думал о завершении карьеры – откровенное признание экс-звезды Шахтера

Диего Симеоне ищет скоростного игрока на фланг, поскольку Тома Лемар не оправдал надежд. Атлетико продаст француза и попытается найти замену. Одним из главных кандидатов является Дуглас Коста, который проводит очередной неоднозначный сезон. Впрочем, цена бразильца остается достаточно высокой, несмотря на травмы и почти 30-летний возраст, – 50 млн евро. Для экономии Атлетико может предложить кого-то из своих игроков на обмен. Есть два варианта, которые могли бы заинтересовать Ювентус, – это полузащитник Томас Партей или центрбек Стефан Савич.

Добавим, что Коста провел 18 матчей в текущем сезоне, отметившись 2 голами и 5 ассистами.

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