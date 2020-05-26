Дуглас Коста думал о завершении карьеры - откровенное признание экс-звезды Шахтера

Бывший полузащитник Шахтера Дуглас Коста рассказал о том, как травмы влияют на его настроение.

"Бывают моменты, когда я думаю: "Могу ли я и дальше играть?" Это потому что я выхожу на поле и снова получаю травму. Потом, когда я смотрю игру по телевизору, я вспоминаю, что это моя страсть и я все еще могу играть на высоком уровне.

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Это то, что меня вдохновляет. Это не имеет ничего общего с деньгами или славой. Смысл в том, чтобы делать то, что вам нравится, и получать удовольствие, занимаясь этим. Это моя цель. Я шучу с Алексом Сандро, что у меня было больше сканов, чем матчей", – сказал Коста в интервью The Players' Tribune.

Напомним, в составе Шахтера бразилец провел 5 сезонов, сыграв 202 матча во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 40 результативных передач. Летом 2015-го Бавария заплатила "горнякам" за Косту 30 млн евро. За Ювентус бразилец выступает с лета 2017.

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