Дуэлунд выбыл на длительный срок – хавбек Динамо снова будет прооперирован

Полузащитник киевского Динамо Миккел Дуэлунд рассказал о своем повреждении и сроках восстановления.

"Моя нога сейчас не в идеальном состоянии. Мне нужна операция. Без футбола буду еще 5-6 недель. По правде говоря, очень устал от этого. Я очень расстроен, потому что даже не тренируюсь с командой. Жаль, что не могу помогать Динамо, хочу показать свои способности новому тренерскому штабу.

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Мы начинаем все с начала. Могу сказать, что многим футболистам Динамо нравился Александр Хацкевич. Но иногда нужно что-то поменять, чтобы достичь результатов. Мы должны выиграть чемпионат, хорошо выступить в Лиге Европы.

Потребуется время на то, чтобы на 100 процентов понять требования и футбольную философию нового тренера. Настроение в команде хорошее и мы готовы дальше бороться за победы", – поделился Дуэлунд в комментарии официальному сайту Динамо Киев.

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