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Дуэлунд получил повреждение в товарищеской игре против Цирля

20:11 210 Читати українською
Дуэлунд получил повреждение в товарищеской игре против Цирля
Миккел Дуэлунд / Фото официального сайта Динамо

Очередной контрольный матч киевлян закончился для датчанина досрочно.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
5
5 : 0
0
Цирль
19:00 09:07:2019
завершено
 

Миккел Дуэлунд не смог доиграть первый тайм игры против австрийского Цирля.

Вербич травмировался в матче с Олимпиакосом

Полузащитник получил повреждение после столкновения с соперником в центре поля и был заменен на 31-й минуте. Вместо него на газоне появился уругваец Карлос Де Пена.

Напомним, в матче против Олимпиакоса травму получил еще один легионер вице-чемпионов Украины – Беньямин Вербич.

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Динамо Киев Динамо Киев Межсезонные сборы Товарищеские матчи Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд Динамо Киев - Цирль
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