Дуэлунд получил повреждение в товарищеской игре против Цирля

Очередной контрольный матч киевлян закончился для датчанина досрочно.

Миккел Дуэлунд не смог доиграть первый тайм игры против австрийского Цирля.

Вербич травмировался в матче с Олимпиакосом

Полузащитник получил повреждение после столкновения с соперником в центре поля и был заменен на 31-й минуте. Вместо него на газоне появился уругваец Карлос Де Пена.

Напомним, в матче против Олимпиакоса травму получил еще один легионер вице-чемпионов Украины – Беньямин Вербич.

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