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"Дуэлунд, Караваев и Русин – колхоз": Миколенко выделил самых стильных игроков Динамо

15:48 - Читати українською
"Дуэлунд, Караваев и Русин – колхоз": Миколенко выделил самых стильных игроков Динамо
Виталий Миколенко / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Виталий Миколенко оценил стиль некоторых своих одноклубников.

"Кто самый стильный в Динамо? Для меня, наверное, Шапаренко. И Вербич хорошо одевается.

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А кто колхоз? Их там несколько. Наверное, Дуэлунд – у него своеобразный стиль. Караваев также, хотя он иногда "выстреливает". И Русин. Тот что-то как купит – страшно становится", – сказал Миколенко в комментарии программе Трендец.

Напомним, Динамо уже сегодня стартует в новом сезоне УПЛ матчем против Олимпика. Начало встречи в 17:00.

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Теги
УПЛ Динамо Киев Динамо Киев Александр Александр Караваев Николай Николай Шапаренко Миккел Миккел Дуэлунд Видеоновости Беньямин Беньямин Вербич Виталий Виталий Миколенко Назарий Назарий Русин
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