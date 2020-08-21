"Дуэлунд, Караваев и Русин – колхоз": Миколенко выделил самых стильных игроков Динамо

Вторая лига — 15:07 1443
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Карпаты официально получили разрешение на участие во Второй лиге
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Олимпик – Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ – официальный дебют Луческу открывает сезонУкраина — 14:13 1155
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