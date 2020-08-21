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Миколенко назвал топ-4 лучших защитников мира

09:19 - Читати українською
Миколенко назвал топ-4 лучших защитников мира
Виталий Миколенко / Фото из открытых источников

Защитник Динамо Виталий Миколенко выделил четверку сильнейших футболистов в своем амплуа.

"Я футбол в принципе не люблю смотреть. Но лучшими считаю Вирджила ван Дейка, Эндрю Робертсона, Марсело и Дани Алвеса", – сказал Миколенко в комментарии программе Трендец.

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Напомним, за 21-летним защитником "бело-синих" выстроилась очередь из итальянских топ-клубов – интерес к Виталию приписывают миланскому Интеру, Наполи и Ювентусу. Контракт Виталия с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. Динамо хочет получить за своего защитника 35 млн евро. В прошлом сезоне защитник провел в футболке "бело-синих" 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 9 млн евро.

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