Миколенко назвал топ-4 лучших защитников мира

"Я футбол в принципе не люблю смотреть. Но лучшими считаю Вирджила ван Дейка, Эндрю Робертсона, Марсело и Дани Алвеса", – сказал Миколенко в комментарии программе Трендец.

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Напомним, за 21-летним защитником "бело-синих" выстроилась очередь из итальянских топ-клубов – интерес к Виталию приписывают миланскому Интеру, Наполи и Ювентусу. Контракт Виталия с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. Динамо хочет получить за своего защитника 35 млн евро. В прошлом сезоне защитник провел в футболке "бело-синих" 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 9 млн евро.

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