"Хто найстильніший в Динамо? Для мене, напевно, Шапаренко. І Вербіч добре одягається.

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А хто колгосп? Їх там кілька. Напевно, Дуелунд – у нього своєрідний стиль. Караваєв також, хоча він іноді "вистрілює". І Русин. Той щось як купить – аж страшно стає", – сказав Миколенко у коментарі програмі Трендець.

Нагадаємо, Динамо вже сьогодні стартує у новому сезоні УПЛ матчем проти Олімпіка. Початок зустрічі о 17:00.

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