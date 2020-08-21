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"Дуелунд, Караваєв і Русин – колгосп": Миколенко виокремив найстильніших гравців Динамо

15:48 - Читать на русском
"Дуелунд, Караваєв і Русин – колгосп": Миколенко виокремив найстильніших гравців Динамо
Віталій Миколенко / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Віталій Миколенко оцінив стиль деяких своїх одноклубників.

"Хто найстильніший в Динамо? Для мене, напевно, Шапаренко. І Вербіч добре одягається.

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А хто колгосп? Їх там кілька. Напевно, Дуелунд – у нього своєрідний стиль. Караваєв також, хоча він іноді "вистрілює". І Русин. Той щось як купить – аж страшно стає", – сказав Миколенко у коментарі програмі Трендець.

Нагадаємо, Динамо вже сьогодні стартує у новому сезоні УПЛ матчем проти Олімпіка. Початок зустрічі о 17:00.

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Теги
УПЛ Динамо Динамо Олександр Олександр Караваєв Микола Микола Шапаренко Міккел Міккел Дуелунд Відеоновини Беньямін Беньямін Вербіч Віталій Віталій Миколенко Назарій Назарій Русин
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