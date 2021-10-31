Металіст 1925 поступився Зорі в рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У попередньому турі чемпіонату України Металіст 1925 розтрощив Інгулець. Тепер же команда Валерія Кривенцова сама двічі поспіль пропустила щонайменше 5 м'ячі. Слідом за фіаско в Кубку проти Олександрії трапився ще більший розгром від Зорі.

Зоря розтрощила Металіст 1925 завдяки феєрії Гладкого – луганці забили 6 голів і піднялись на третю позицію в УПЛ

Харків'яни відкрили рахунок, але після цього – катастрофа. Гості у відповідь забили аж шість голів. По дублю у свій актив записали Олександр Гладкий та Аллах'яр Сайядманеш. Завдяки цій перемозі Зоря бодай тимчасово піднялася на третє місце.