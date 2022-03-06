Дублі де Брюйне і Мареза у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 4:1
21:35 - Читать на русском
Манчестер Сіті без особливих проблем розгромив МЮ в 28-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
28’ Кевін де Брюйне
68’ Ріяд Марез
90’ Ріяд Марез
Джейдон Санчо 22’
22’ Джейдон Санчо
28’ Кевін де Брюйне
68’ Ріяд Марез
90’ Ріяд Марез
На поєдинок гравці обох команд вийшли у футболках з написами "Ні війні", але на грудях "містян" ще красувався прапор України. Саме вони і виграли перший тайм. Де Брюйне оформив дубль, а Санчо красиво відповів.
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По перерві Ман Сіті контролював гру, а Марез двічі відзначився у воротах Де Хеа. Перемога дозволила команді Гвардіоли зміцнити лідерство (69 очок). Манчестер Юнайтед залишився п'ятим із 47-ма заліковими балами.
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