Манчестер Сіті без особливих проблем розгромив МЮ в 28-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

На поєдинок гравці обох команд вийшли у футболках з написами "Ні війні", але на грудях "містян" ще красувався прапор України. Саме вони і виграли перший тайм. Де Брюйне оформив дубль, а Санчо красиво відповів.

Манчестер Сіті легко виграв дербі – Пеп поставив МЮ на коліна, топ-матч АПЛ в синьо-жовтих кольорах для України

По перерві Ман Сіті контролював гру, а Марез двічі відзначився у воротах Де Хеа. Перемога дозволила команді Гвардіоли зміцнити лідерство (69 очок). Манчестер Юнайтед залишився п'ятим із 47-ма заліковими балами.