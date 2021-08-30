Милан разгромил Кальяри в рамках 2-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый матч на Сан-Сиро для хозяев этой арены выдался крайне успешным. Милан отомстил Кальяри, который в конце прошлого сезона едва не лишил "россонери" путевки в Лигу чемпионов.

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Сандро Тонали открыл счет, мастерски исполнив штрафной. Сардинцы отыгрались, но сразу пропустили второй – Леау пробил, но мяч попал в ягодицы Диаса и только тогда влетел в ворота. К концу первого тайма еще и Жиру оформил дубль – это первые голы француза за Милан.