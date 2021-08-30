Дубль Жиру и роскошный штрафной Тонали в видеообзоре матча Милан – Кальяри – 4:1
09:33 - Читати українською
Милан разгромил Кальяри в рамках 2-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
12’ Сандро Тонали
17’ Браим Диас
24’ Оливье Жиру
43’ Оливье Жиру
12’ Сандро Тонали
17’ Браим Диас
24’ Оливье Жиру
43’ Оливье Жиру
Первый матч на Сан-Сиро для хозяев этой арены выдался крайне успешным. Милан отомстил Кальяри, который в конце прошлого сезона едва не лишил "россонери" путевки в Лигу чемпионов.
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Сандро Тонали открыл счет, мастерски исполнив штрафной. Сардинцы отыгрались, но сразу пропустили второй – Леау пробил, но мяч попал в ягодицы Диаса и только тогда влетел в ворота. К концу первого тайма еще и Жиру оформил дубль – это первые голы француза за Милан.
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