Мілан розгромив Кальярі в рамках 2-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший матч на Сан-Сіро для господарів цієї арени видався вкрай успішним. Мілан помстився Кальярі, який наприкінці минулого сезону ледь не позбавив "россонері" путівки в Лігу чемпіонів.

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Сандро Тоналі відкрив рахунок, майстерно виконавши штрафний. Сардинці відігралися, але відразу пропустили вдруге – Леау пробив, але м'яч влучив у сідниці Діаса і лише тоді влетів у ворота. До кінця першого тайму ще й Жиру оформив дубль – це перші голи француза за Мілан.