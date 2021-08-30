Дубль Жиру і розкішний штрафний Тоналі у відеоогляді матчу Мілан – Кальярі – 4:1
09:33 - Читать на русском
Мілан розгромив Кальярі в рамках 2-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
12’ Сандро Тоналі
17’ Браїм Діас
24’ Олів'є Жиру
43’ Олів'є Жиру
12’ Сандро Тоналі
17’ Браїм Діас
24’ Олів'є Жиру
43’ Олів'є Жиру
Перший матч на Сан-Сіро для господарів цієї арени видався вкрай успішним. Мілан помстився Кальярі, який наприкінці минулого сезону ледь не позбавив "россонері" путівки в Лігу чемпіонів.
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Сандро Тоналі відкрив рахунок, майстерно виконавши штрафний. Сардинці відігралися, але відразу пропустили вдруге – Леау пробив, але м'яч влучив у сідниці Діаса і лише тоді влетів у ворота. До кінця першого тайму ще й Жиру оформив дубль – це перші голи француза за Мілан.
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