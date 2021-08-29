В рамках 2-го тура Серии А было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 2-й тур

Дженоа – Наполи – 1:2

Голы: Камбьясо, 69 – Руис, 39, Петанья, 84

Сассуоло – Сампдория – 0:0

Милан – Кальяри – начало в 21:45

Салернитана – Рома – начало в 21:45

Воскресную игровую программу в итальянской Серии А открывал поединок Дженоа – Наполи. Под занавес первого тайма неаполитанцы сумели вырваться вперед – Политано отдал в штрафную на Руиса, который навозил нескольких защитников и пробил в левый нижний угол ворот.

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На 54-й счет сумел сравнять Пандев, но после просмотра VAR его гол был отменен из-за фола. Однако, "грифоны" не расстроились и продолжили свои попытки. Чуть позже, на 69-й равновесие сумел восстановить Руис. Гости сразу бросились в атаку и под занавес поединка снова вырвались вперед – отличился Петанья. В итоге – победа Наполи – 1:2.

Сассуоло в родных стенах принимал Сампдорию. В первом тайме обе команды имели множество шансов для того, чтобы открыть счет, но реализовать их не смогла ни одна из них. Соперники ушли на перерыв с нулевым счетом.

Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась. Было множество опасных моментов, но счет оставался "сухим". В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

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