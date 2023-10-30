Наполі зіграв унічию з Міланом в рамках 10-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мілан дуже потужно почав гру й вже у першому таймі заробив перевагу в два м'ячі. Олів'є Жиру підтвердив реноме експерта з виїздів у Неаполь, оформивши дубль. Втім, господарі краще провели другу половину зустрічі.

Жиру зробив дубль і з гнівом покинув поле, а Мілан втратив виїзну перемогу над Наполі

Чинні чемпіони Італії відіграли один м'яч завдяки розкішному голу Політано, який познущався із оборони суперника. Ефектну крапку поставив Распадорі, його гол став першим у Серії А з травня, забитим прямим ударом зі штрафного.

Такий результат не призвів до серйозних змін у турнірній таблиці. Мілан залишився третім (22 очки), а Наполі піднявся на четверте місце, звідки його вже сьогодні може скинути Фіорентина й Аталанта.