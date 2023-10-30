Дубль Жиру та камбек із шедевром у відеоогляді матчу Наполі – Мілан – 2:2
50’ Маттео Політано
89’ Натан
Олів'є Жиру 22’
Олів'є Жиру 31’
22’ Олів'є Жиру
31’ Олів'є Жиру
50’ Маттео Політано
89’ Натан
Мілан дуже потужно почав гру й вже у першому таймі заробив перевагу в два м'ячі. Олів'є Жиру підтвердив реноме експерта з виїздів у Неаполь, оформивши дубль. Втім, господарі краще провели другу половину зустрічі.
Жиру зробив дубль і з гнівом покинув поле, а Мілан втратив виїзну перемогу над Наполі
Чинні чемпіони Італії відіграли один м'яч завдяки розкішному голу Політано, який познущався із оборони суперника. Ефектну крапку поставив Распадорі, його гол став першим у Серії А з травня, забитим прямим ударом зі штрафного.
Такий результат не призвів до серйозних змін у турнірній таблиці. Мілан залишився третім (22 очки), а Наполі піднявся на четверте місце, звідки його вже сьогодні може скинути Фіорентина й Аталанта.
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