Легенда Кривбасса объявил о завершении карьеры – он прошел путь от возрождения клуба до завоевания бронзы УПЛ
Украинский защитник Вячеслав Рябов решил повесить бутсы на гвоздь.
Защитник Кривбасса Вячеслав Рябов объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает официальный сайт криворожан.
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В матче 30-го тура УПЛ против Миная он вышел на замену на 81-й минуте, попрощавшись, таким образом, с болельщиками.
Напомним, 34-летний футболист является единственным игроком, прошедшим путь от возрождения Кривбасса до завоевания бронзовых наград УПЛ. Всего сыграл за криворожан 58 матчей, забил 4 гола (УПЛ – 14, Вторая лига – 20/2, Первая лига – 19/2, Кубок Украины – 5).
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