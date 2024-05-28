Защитник Кривбасса Вячеслав Рябов объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает официальный сайт криворожан.

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В матче 30-го тура УПЛ против Миная он вышел на замену на 81-й минуте, попрощавшись, таким образом, с болельщиками.

Напомним, 34-летний футболист является единственным игроком, прошедшим путь от возрождения Кривбасса до завоевания бронзовых наград УПЛ. Всего сыграл за криворожан 58 матчей, забил 4 гола (УПЛ – 14, Вторая лига – 20/2, Первая лига – 19/2, Кубок Украины – 5).

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