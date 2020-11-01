Форвард Ювентуса Криштиану Роналду назвал главных конкурентов туринцев в Серии А после поединка против Специи (4:1).

"У меня не было симптомов, я чувствовал себя хорошо. Сегодня я снова занимался любимым делом – играл в футбол.

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В Серии А высокая конкуренция. Прекрасно выступает Милан, так же как и Лацио с Наполи. Нам надо упорно работать, но мы растем", – цитирует Роналду Sky Sport.

Напомним, 35-летний португалец пропустил около трех недель из-за положительного теста на коронавирус. В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел три поединка, в которых отметился 5-ю голами.

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