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Дубль резервиста Барселоны Переса в видеообзоре контрольного матча против Виссел Кобе

17:24 4 Читати українською
Дубль резервиста Барселоны Переса в видеообзоре контрольного матча против Виссел Кобе
Карлес Перес / ФК Барселона

Испанская Барселона переиграла японский Виссел Кобе в спарринге. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Блаугранас" полностью контролировали игру, но не смогли довести до голевого завершения собственные атаки в первом тайме.

Барселона переиграла Виссел Кобе Иньесты и Вильи в спарринге

Зато во второй половине сыграл джокер Вальверде – Карлес Перес. Резервный форвард Барсы на 59-й минуте обыгрался с Малкомом и изящно переиграл голкипера японцев в борьбе один на один. А под занавес матча он же получил передачу с левого фланга в штрафной, немного сместился и по диагонали пробил низом в дальний угол.

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