Дубль резервиста Барселоны Переса в видеообзоре контрольного матча против Виссел Кобе

Испанская Барселона переиграла японский Виссел Кобе в спарринге. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Блаугранас" полностью контролировали игру, но не смогли довести до голевого завершения собственные атаки в первом тайме.

Барселона переиграла Виссел Кобе Иньесты и Вильи в спарринге

Зато во второй половине сыграл джокер Вальверде – Карлес Перес. Резервный форвард Барсы на 59-й минуте обыгрался с Малкомом и изящно переиграл голкипера японцев в борьбе один на один. А под занавес матча он же получил передачу с левого фланга в штрафной, немного сместился и по диагонали пробил низом в дальний угол.