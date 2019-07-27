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Барселона переиграла Виссел Кобе Иньесты и Вильи в спарринге

14:23 74 Читати українською
Барселона переиграла Виссел Кобе Иньесты и Вильи в спарринге
Карлес Перес (слева) оформил дубль / The National

Испанская Барселона одолела японский Виссел Кобе в контрольном поединке (2:0).

Контрольный матч

Виссел Кобе – Барселона – 0:2

Голы: Перес, 59, 86

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В первом тайме "блаугранас" так и не сумели подобрать ключи к воротам японцев. Лишь серия замен от Эрнесто Вальверде в перерыве позволила Барсе превратить свое преимущество в забитые мячи. Неожиданно роль лидера на себя взял Карлес Перес. Резервист открыл счет на 59-й минуте, а под занавес поединка удвоил преимущество каталонцев.

К слову, следующий спарринг Барселона проведет против лондонского Арсенала 4 августа.

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09:32
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Теги
Барселона Барселона Испания Межсезонные сборы Товарищеские матчи Виссел Кобе Виссел Кобе
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