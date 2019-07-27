Барселона переиграла Виссел Кобе Иньесты и Вильи в спарринге

Англия — 15:32 204
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Йокогама – Манчестер Сити: Зинченко помогает победить в репетиции Суперкубка – крайне тяжелый тест для украинца и Ко
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Бейл покинет Реал и согласовал контракт с китайским клубом, – MarcaИспания — 26 июль 644
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Зидан настроен отпустить 7 игроков Реала ради трансфера Погба – Лунин попал под горячую руку французаИспания — 26 июль 780