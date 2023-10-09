В поединке 8-го тура чемпионата Италии Рома на выезде разбила Кальяри (4:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Рома шокировала соперника в середине тайма двумя голами в течение минуты: сначала Ауар расстрелял голкипера, получив заброс за спины защитников, а спустя мгновение Лукаку замкнул навес на дальнюю штангу после ошибки обороны в центре поля.

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После перерыва Белотти показательно поиздевался над защитниками Кальяри и точно пробил под дальнюю штангу. Вскоре Лукаку оформил дубль. Маттео Прати на экваторе второй сорокапятиминутки сумасшедшим выстрелом из-за пределов штрафной в девятку размочил счет, но мяч отменили из-за офсайда. Хозяевам все-таки удалось забить гол престижа в конце встречи – арбитр назначил пенальти за игру рукой Кристанте в собственной штрафной.