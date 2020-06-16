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Дубинчак объяснил, почему был без маски в центре Львова – у игрока был обнаружен COVID-19

08:29 102 Читати українською
Дубинчак объяснил, почему был без маски в центре Львова – у игрока был обнаружен COVID-19
Владислав Дубинчак / фото: ФК Карпаты

Защитник Карпат Владислав Дубинчак прокомментировал скандальную фотографию, на которой зафиксировали, как игрок прогуливается по Львову без защитной маски.

"Должен отреагировать на множество сообщений. Фотография настоящая. Я был первым игроком Карпат, который получил положительный результат. Я отбыл двухнедельный карантин дома, в полной изоляции. Только раз ездил в клинику, чтобы сделать новый тест, который показал "минус". Второй "минус" (повторный ПЦР) я получил уже вместе со всей командой. Я полностью здоров. Вирус перенес бессимптомно.

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Насчет маски – я признаю свою вину. Но в 99% случаев я ее не снимаю. На фото сзади можно увидеть небольшую кофейню, где мы с девушкой брали кофе. Отойдя менее 100 метров, не успели еще надеть маску назад", – объяснил Дубинчак в своем Instagram.

Напомним, 21-летний защитник принадлежит киевскому Динамо и выступает за львовский клуб на правах аренды. Из-за обнаруженного коронавируса у Дубинчака и еще одного игрока Карпат был перенесен матч 24-го тура УПЛ против Мариуполя. Впоследствии, COVID-19 был обнаружен еще у ряда игроков "зелено-белых" и Карпаты пошли на двухнедельную изоляцию, пропустив еще два тура УПЛ.

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Мушу відреагувати на безліч повідомлень. Фото правдиве. Я був першим гравцем Карпат, який отримав позитивний результат. Я відбув двотижневий карантин вдома, в повній ізолюції. Тільки раз їздив в клініку , щоб зробити новий тест, який показав "мінус". Другий мінус(повторний ПЛР) я отримав вже разом з усією командою. Я повністю здоровий! Вірус переніс безсимптомно. Щодо маски - я визнаю свою винну. Але в 99% випадків я її не знімаю. На фото позаду ви можете побачити невелику кав’ярню, де ми з дівчиною брали каву і відійшовши менше 100 метрів, не встигли ще одягнути маски назад. Тому не варто звинувачувати мене в відсутності свідомості. Я чесно виконав всі необхідні процедури і готовий до тренувань.

Допис, поширений Vladislav Dubinchak (@dubaa_4444)

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Теги
Карпаты Карпаты Владислав Дубинчак Владислав Дубинчак коронавирус
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