Дубинчак объяснил, почему был без маски в центре Львова – у игрока был обнаружен COVID-19

Защитник Карпат Владислав Дубинчак прокомментировал скандальную фотографию, на которой зафиксировали, как игрок прогуливается по Львову без защитной маски.

"Должен отреагировать на множество сообщений. Фотография настоящая. Я был первым игроком Карпат, который получил положительный результат. Я отбыл двухнедельный карантин дома, в полной изоляции. Только раз ездил в клинику, чтобы сделать новый тест, который показал "минус". Второй "минус" (повторный ПЦР) я получил уже вместе со всей командой. Я полностью здоров. Вирус перенес бессимптомно.

"Покурит кальян или выпьет чашку кофе и заразится": Суркис – о риске для Динамо и горе Карпат

Насчет маски – я признаю свою вину. Но в 99% случаев я ее не снимаю. На фото сзади можно увидеть небольшую кофейню, где мы с девушкой брали кофе. Отойдя менее 100 метров, не успели еще надеть маску назад", – объяснил Дубинчак в своем Instagram.

Напомним, 21-летний защитник принадлежит киевскому Динамо и выступает за львовский клуб на правах аренды. Из-за обнаруженного коронавируса у Дубинчака и еще одного игрока Карпат был перенесен матч 24-го тура УПЛ против Мариуполя. Впоследствии, COVID-19 был обнаружен еще у ряда игроков "зелено-белых" и Карпаты пошли на двухнедельную изоляцию, пропустив еще два тура УПЛ.

"Після Суперкубка я розумів, що грати більше не буду": Артур Рудько – про Хацкевича, Шовковського і життя без Динамо