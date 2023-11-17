"Он был в штабе, мы его знаем. Все более-менее понимают, чего он хочет от нас, мы сейчас понемногу перестраиваемся, слушаем его, что он хочет до нас донести. Он ничего не меняет кардинально, а делает это постепенно".

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Возможно, это и правильно, чтобы это не было большим ударом для нас. Сейчас мало времени, матчи, он пришел в период, когда идет чемпионат, а не сборы", – цитирует Дубинчака ВЗБІРНА.

Напомним, Александр Шовковский сменил Мирчу Луческу в должности главного тренера Динамо. "Бело-синие" выиграли дебютный матч при СаШо, обыграв Кривбасс (2:0).

Динамо находится на восьмой строчке УПЛ с 19 баллами, но киевляне сыграли только 11 матчей чемпионата.

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