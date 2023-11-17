"Він був у штабі, ми його знаємо. Всі більш-менш розуміють, чого він хоче від нас, ми зараз потрохи перебудовуємося, слухаємо його, що він хоче до нас донести. Він нічого не змінює кардинально, а робить це поступово.

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Можливо це і правильно, щоб це не було великим ударом для нас. Зараз мало часу, матчі, він прийшов у період, коли йде чемпіонат, а не збори", – цитує Дубінчака ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Олександр Шовковський змінив Мірчу Луческу на посаді головного тренера Динамо. "Біло-сині" виграли дебютний матч при СаШо, обігравши Кривбас (2:0).

Динамо перебуває на восьмій сходинці УПЛ з 19 балами, але кияни зіграли тільки 11 матчів чемпіонату.

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