Дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, приобретает более серьезные последствия.

Как известно, Лучано Лучи вчера, 23 августа, попал в аварию, в которой пострадали несколько человек. Итальянец вместе со своим помощником, Романом Лишенем, оказались в больнице и были прооперированы, их жизни ничто не угрожает.

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А вот водитель машины, в которой ехали Лучи со своим помощником, пострадал серьезнее – в результате травм у него возникло предынфарктное состояние, а врачи борются за его жизнь, сообщает Meta Ratings.

Напомним, Лучано Лучи работает председателем Комитета арбитров УАФ с июня 2015 года. Недавно ему исполнилось 72.

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