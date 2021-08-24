Як відомо, Лучано Лучі вчора, 23 серпня, потрапив у аварію, в якій постраждали кілька людей. Італієць разом зі своїм помічником, Романом Лишенем, опинились у лікарні та були прооперовані, їхнім життям ніщо не загрожує.

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А от водій автівки, в якій їхали Лучі зі своїм помічником, постраждав серйозніше – внаслідок травм у нього виник передінфарктний стан, а лікарі борються за його життя, повідомляє Meta Ratings.

Нагадаємо, Лучано Лучі працює головою Комітету арбітрів УАФ з червня 2015 року. Нещодавно йому виповнилося 72.

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