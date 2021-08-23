72-летний итальянец попал в ДТП на левом берегу Киева, информирует Telegram-канал Бомбардир.

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"Около 16:00 на левом берегу Киева столкнулись три автомобиля. Пострадали 6 человек, среди которых двое детей и сам Лучано Лучи. Некоторых участников происшествия госпитализировали. Лучи, вероятно, находился в автомобиле марки Ауди. Сейчас состояние итальянца нам неизвестно", – говорится в публикации.

Напомним, Лучано Лучи работает председателем комитета арбитров УАФ с июня 2015 года.

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