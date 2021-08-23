Лучи стал участником ДТП в Киеве – пострадали 6 человек и 3 автомобиля
20:26 - Читати українською
Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи "вляпался" в очень неприятную историю.
72-летний итальянец попал в ДТП на левом берегу Киева, информирует Telegram-канал Бомбардир.
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"Около 16:00 на левом берегу Киева столкнулись три автомобиля. Пострадали 6 человек, среди которых двое детей и сам Лучано Лучи. Некоторых участников происшествия госпитализировали. Лучи, вероятно, находился в автомобиле марки Ауди. Сейчас состояние итальянца нам неизвестно", – говорится в публикации.
Напомним, Лучано Лучи работает председателем комитета арбитров УАФ с июня 2015 года.
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