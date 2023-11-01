"В этом году "Золотой мяч" должен был получить Холанд. Человек выиграл все – Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок. Он стал лучшим бомбардиром. Да, Месси выиграл чемпионат мира, но в ПСЖ он не феерил, Интер Майами во внимание не берем.

"Надо сделать два "Золотых мяча": легенда Динамо поддержал идею Гвардиолы, поставив на место Мбаппе и Холанда

Выигрыш Мундиаля – это достижение, но на настолько большое по сравнению с Холандом, чтобы давать "Золотой мяч". Если "ЗМ" вручают только из-за чемпионата мира, то зачем тогда достижения в клубных соревнованиях? Чтобы получить поощрительный приз Мюллер Трофи, как лучшему бомбардиру? Я считаю это неправильно.

Холанд 100% должен был получить "Золотой мяч" в этом году. Другие футболисты даже близко не стоят рядом с ним", – цитирует Федецкого Український футбол.

Напомним, Месси накануне получил свой восьмой "Золотой мяч", что является рекордом за всю историю награды.

"Месси – это футбольный Сталлоне": эксперт сравнил абсурдное голосование за "Золотой мяч" с Голливудом