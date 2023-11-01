"Цього року "Золотий м'яч" повинен був отримати Холанд. Людина виграла все – Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок. Він став найкращим бомбардиром. Так, Мессі виграв чемпіонат світу, але в ПСЖ він не феєрив, Інтер Маямі до уваги не беремо.

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Виграш Мундіалю – це досягнення, але на настільки велике у порівнянні з Холандом, щоб давати "Золотий м'яч". Якщо "ЗМ" вручають тільки через чемпіонат світу, то навіщо тоді досягнення в клубних змаганнях? Щоб отримати заохочувальний приз Мюллер Трофі як найкращому бомбардиру? Я вважаю це неправильно.

Холанд 100% мав отримати "Золотий м'яч" цього року. Інші футболісти навіть близько не стоять поряд з ним", – цитує Федецького Український футбол.

Нагадаємо, Мессі напередодні отримав свій восьмий "Золотий м'яч", що є рекордом за всю історію нагороди.

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