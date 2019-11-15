Друди похвастался фото с Месси

Бывший исполнительный директор Карпат Дарио Друди встретился со звездным форвардом Барселоны и сборной Аргентины Лионелем Месси.

Экс-директор Карпат Дарио Друди встретил Лионеля Месси в Эр-Рияде, чем похвастался в своем Instagram.

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"Зимние трансферы идут полным ходом", – подписал фотографию специалист. Отметим, что Друди прибыл в Саудовскую Аравию ради подписания спонсорского контракта Альмерии с саудитами.

Напомним, Друди работал в Карпатах с июня 2017 года. В сезоне 2017/18 он успел побыть исполнительным директором "львов", а также поработать в тренерском штабе Карпат и покинул львовский клуб летом 2018 года.

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