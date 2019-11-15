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Друді похизувався фото із Мессі

07:30 333 Читать на русском
Друді похизувався фото із Мессі
Даріо Друді / Lavozdealmeria

Колишній тренер Карпат Даріо Друді зустрівся із зірковим форвардом Барселони та збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

Екс-наставник Карпат Даріо Друді зустрів Ліонеля Мессі в Ер-Ріяді, чим похизувався у своєму Instagram.

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"Зимові трансфери йдуть повним ходом", – підписав світлину фахівець. Зазначимо, що Друді прибув до Саудівської Аравії заради підписання спонсорського контракту Альмерії із саудитами.

Нагадаємо, Друді працював у Карпатах з червня 2017 року. В сезоні 2017/18 він встиг побути виконавчим директором "левів", а також попрацювати у тренерському штабі Карпат та покинув львівський клуб влітку 2018 року.

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Mercado de invierno en marcha!

Допис, поширений Dario Drudi (@_drudi_)

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Карпати Карпати Альмерія Альмерія Іспанія Даріо Друді Даріо Друді
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