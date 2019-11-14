Пластун вспомнил непростое время пребывания в Карпатах – психологическое давление, нестабильность и тренерский хаос

Защитник сборной Украины и бельгийского Гента Игорь Пластун рассказал о периоде выступлений за львовские Карпаты.

"В Карпатах постоянно чувствовал психологическое давление. Было непросто, менялись тренеры – за 4 года у меня было 6-7 тренеров. Это не легко. Ну а глобальный минус этих лет – мы не добились абсолютно ничего. В таблице непонятно где находимся, иногда играли непонятно как, результаты были отрицательные. У меня, как у профессионала, это вызвало горечь. Но в плане болельщиков и атмосферы, которая всегда была в коллективе, в плане города, который успел полюбить, это огромный урок и плюс в моей жизни.

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Самая большая проблема Карпат – полное отсутствие системности, философии. Говорят о чем-то, но не хватает терпения. Издавна говорили, что западный регион талантливый, всегда дает Украине хороших футболистов. Это правда. Видел, какие там игроки на детском и юношеском уровнях. Просто нужно терпение и вера. То, что есть, например, в Бельгии. Хотя возможности колоссальные. Даже при небольшом вливании денег можно сделать крепкую команду, которая будет прославлять не только регион, но и выйдет на европейский уровень. Уверен в этом. Но нет людей, которым это интересно. Многие люди в Карпатах вели нечестную игру – своими корыстными желаниями не позволяли развиваться команде и клубу в полной мере. Без фамилий, не хочу никого обижать.

У меня не было проблем с Петром Дыминским. Я всегда был честен перед людьми в Карпатах, а они – передо мной. Это главное, что могу сказать. Дыминский, Дедишин, Вацко были прозрачны и делали для меня все, что было необходимо. А что может футболист дать клубу? Играть в футбол и честно относиться к своему делу", – рассказал Пластун в интервью изданию Tribuna.

Напомним, 29-летний воспитанник киевской Оболони выступал в составе львовских Карпат с 2012 по 2016 год. Затем он перебрался в Болгарию, где два года защищал цвета Лудогорца. В 2018 году Пластун стал игроком бельгийского Гента.

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