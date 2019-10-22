toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ШАХТЕР U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АТАЛАНТА

Дрогба назвал своих фаворитов на "Золотой мяч-2019" – без Месси, Роналду и ван Дейка

16:22 120 Читати українською
Дрогба назвал своих фаворитов на "Золотой мяч-2019" – без Месси, Роналду и ван Дейка
Дидье Дрогба и Мохамед Салах / Фото NewsBeezer

Легенда Челси Дидье Дрогба удивил выбором своих претендентов на "Золотой мяч-2019".

"Мо Салах и Садио Мане – два моих фаворита", – сказал Дрогба для издания L'Equipe.

"Золотой мяч-2019": стали известны 30 номинантов, которые будут бороться за награду

Кроме названных форвардов Ливерпуля за самую престижную индивидуальную награду будут бороться еще 28 кандидатов. Кто именно получит "Золотой мяч-2019" – станет известно на церемонии награждения 2 декабря.

В прошлом сезоне АПЛ Салах и Мане забили одинаковое количество мячей – по 22 гола. По данным букмекеров, основным претендентом на награду является также игрок Ливерпуля Вирджил ван Дейк.

Месси рискует не выиграть Золотой мяч 2019 – дата вручения, ставки букмекеров и шанс на большой сюрприз

blog_ava
Барселона выплатила Атлетико компенсацию за Гризманна – команды согласовали еще 5 потенциальных трансферов
09:35
360
Теги
Мир Золотой мяч Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Дидье Дрогба Дидье Дрогба Садио Мане Садио Мане
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
8
мин
Шахтер
19:55
Динамо Загреб
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук